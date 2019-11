Regionali:Carfagna,sfida Campania?Pronta

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - "E' un discorso prematuro, si vota a maggio, bisogna essere pronti a ogni sfida. Governare quella terra è una sfida enorme, chi fa politica non può tirarsi indietro di fronte a eventuali sfide". Così l'esponente di Forza Italia e vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, ha commentato l'ipotesi di candidarsi alle Regionali in Campania.

"Candidata per gentile concessione di Salvini? Sono commossa ed emozionata", ha notato ironica Carfagna a Linkiesta Festival, confermando di aver incontrato "ieri sera" Silvio Berlusconi.