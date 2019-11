Fico inaugura fiera San Gregorio Armeno

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - Inaugurazione sotto la pioggia per la 148ma fiera di Natale di San Gregorio Armeno, la celebre via dei pastori a Napoli. E' toccato al Presidente della Camera, Roberto Fico, tagliare il nastro della fiera già presa d'assalto, pur in una giornata condizionata dalla pioggia, da numerosi turisti e appassionati.

"Questo è il cuore di Napoli da 174 anni - ha evidenziato Fico - e un punto di riferimento per tutta la città, oltre che meta di turismo internazionale e luogo di maestria e di eccellenza".

Fico ha attraversato tutta la strada che taglia in due il centro storico di Napoli ed è entrato nelle botteghe di alcuni tra i più noti maestri pastorai, Ferrigno, Di Virgilio, i fratelli Capuano. Per lui in regalo un corno rosso e uno sciò sciò napoletano, figura scaccia guai caratteristica del presepio partenopeo. "Lo sciò sciò lo terrò a casa - ha scherzato Fico - perché viene prima la famiglia, ma il corno me lo porto alla Camera dove può sempre servire".