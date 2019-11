Viadotto Capodichino, avviati interventi

(ANSA) - NAPOLI, 6 NOV - Sono stati subito avviati a Napoli gli interventi di manutenzione del viadotto Capodichino della Tangenziale in seguito alla conclusione delle fasi di verifica e di progettazione; il cronoprogramma, secondo quanto si apprende dalla società, "prevede una prima importante fase di intervento, già in corso sull'impalcato principale, che comporta l'utilizzazione della corsia attualmente chiusa al traffico per il posizionamento dei mezzi d'opera necessari, permettendo così l'esecuzione dei lavori in tre turni giornalieri h24, 7 giorni su 7". Alla conclusione di questa prima fase, prevista entro il giorno 11 novembre, Tangenziale di Napoli valuterà con il MIT, dopo "le necessarie verifiche tecniche", la possibilità di riaprire al traffico nelle ore diurne tutte le tre corsie del viadotto, conservando una limitazione per il solo traffico dei mezzi pesanti. In tal caso i lavori di completamento di ripristino dell'infrastruttura fino alla completa ultimazione si svolgeranno nelle sole ore notturne.