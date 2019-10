Rifiuti:de Magistris, quadro in recupero

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - "Il quadro è in netto recupero. Nei giorni scorsi abbiamo avuto dei problemi che stanno rientrando e l'Icm è praticamente svuotato o quasi". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alla situazione rifiuti in città dove prosegue il presidio dei cittadini davanti all'Icm. Si sono aggiunte le proteste di alcune mamme ai Quartieri spagnoli. "Abbiamo voluto dare priorità allo svuotamento dell'Icm che ha richiesto l'impiego di mezzi che quelli sono e quindi non si può recuperare tutto nello stesso tempo - ha spiegato - in città c'è ancora qualche piccola sofferenza ma siamo in netto recupero". Il sindaco si è detto "preoccupato" rispetto al tema dell'umido "perché - ha sottolineato - a Napoli si continua a fare la raccolta differenziata ed è bene che i cittadini continuino a farla anche perché invece negli altri Comuni non la si sta più facendo e questo sta causando l'aumento del quantitativo di rifiuti che va negli impianti Stir creando di conseguenza rallentamenti".