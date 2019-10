Jabil: va avanti procedura licenziamento

(ANSA) - CASERTA, 28 OTT - Nessun ritiro della procedura di licenziamento ma un'accelerazione sul fronte della ricollocazione dei lavoratori in esubero. È quanto emerso dall'incontro nella sede di Confindustria Caserta tra i vertici di Jabil Circuit Italia, multinazionale dell'elettronica con stabilimento a Marcianise, e i sindacati. Un gruppo di lavoratori della Jabil ha effettuato un presidio all'esterno della sede di Confindustria. La Jabil ha da tempo annunciato di voler licenziare 350 addetti su 700 del sito casertano, e oggi ha ribadito che andrà avanti su questa strada, presentando un'ulteriore azienda interessata ad assumere una parte degli addetti Jabil in esubero; si tratta del gruppo sardo Orefice, che produce gruppi elettrogeni e vorrebbe aprire uno stabilimento a Marcianise con l'assunzione di 60 addetti. Tra le aziende interessate alla ricollocazione c'è anche la Softlab, società di informatica con sede a Caserta che in passato ha già assunto 52 lavoratori fuoriusciti dalla Jabil.