A Boufars la 10 km "San Giovanni Corre"

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Sono stati quasi 800 gli atleti che hanno raggiunto il traguardo della "San Giovanni corre per non essere dimenticata", la gara podistica di 10 km disputata oggi lungo le strade della sesta Municipalità di Napoli.

Vince, tra gli uomini, il marocchino dell'International Security Service Hicham Boufars, che con il tempo di 30'22" ha preceduto al traguardo del Parco 'Troisi' di San Giovanni a Teduccio i connazionali Youssef Aich (Asd Mondragone in corsa, 30'43") e Ismail Adim (Caivano Runners, 31'01"). Tra le donne affermazione per Filomena Palomba (Running Club Napoli), con il crono di 39'47", davanti ad Annamaria Capasso (Asd Amatori Vesuvio, 40'37") e Francesca Maniaci (Caivano Runners, 41'05"). La classifica a squadre per le società Fidal ha visto primeggiare la Caivano Runners, con gli Amatori Vesuvio e la Carmax Camaldolese a completare il podio sul secondo e sul terzo gradino. Tra gli Eps primo posto per gli Amatori Marathon Frattese, seguiti dalla Podistica Frattese e dalla Run Lab.

(ANSA).