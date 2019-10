Urban art, artisti al lavoro a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Sono al lavoro in via Tarsia, nella zona di Montesanto, gli artisti del progetto di "Urban Neapolis", appuntamento di "Urban Art" promosso dalla "Mattia Fagnoni Onlus", nata per assistere i bambini affetti da patologie rare ed incurabili. La direzione artistica della manifestazione è affidata a David Vecchiato. Le strade del quartiere Avvocata faranno da sfondo ai murales degli artisti, a mostre ed eventi dalla fine di Ottobre. "L' obbiettivo di "Urban Neapolis" - affermano Simona Marrazzo ed Enrico Fagnoni, animatori della "Mattia Fagnoni Onlus", è disegnare un nuovo percorso culturale in città, è donare un nuovo strato di arte visiva che fa riemergere dal passato storie e personaggi dei quartieri".La Onlus prende il nome dal piccolo Mattia Fagnoni, scomparso nel 2015 dopo aver lottato con la sindrome di Sandhoff, e sostiene, con le adozioni delle opere d' arte la ricerca e l' assistenza alle famiglie di bambini affetti da malattie rare ed ancora incurabili (www.mattiafagnoni.weebly.com).