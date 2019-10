Whirlpool: corteo operai a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - È partito il corteo degli operai Whirlpool di Napoli: in apertura uno striscione con la scritta "Whirlpool" mentre i lavoratori indossano le divise da lavoro e le t-shirt con su scritto "Whirlpool Napoli non molla".

I manifestanti, riunitisi in piazza Municipio, intonano cori tra cui "abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna al lavoro" e "Il potere deve essere operaio" e "No Napoli, no Whirlpool".

Quella di oggi è una delle iniziative degli operai dello stabilimento della multinazionale di Napoli est, per scongiurare la chiusura del sito produttivo, fissata dall'azienda per il prossimo 31 ottobre. (ANSA).