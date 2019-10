Sindaco Napoli, Tangenziale gratis

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, invierà oggi una lettera al ministro dei Trasporti in cui chiede la gratuità della Tangenziale ''fino alla fine dei disagi''. E sempre oggi Tangenziale è stata convocata al Comune per fare chiarezza sull'intervento sul viadotto Capodichino.

"Le infiltrazioni d'acqua hanno causato l'ossidazione, la corrosione e la spaccatura delle bullonature, la corrosione delle lamiere, hanno generato diffusi ammaloramenti": questa, secondo quanto riporta Il Mattino, la situazione del viadotto, ciò che ha fatto scattare i controlli e dalla mezzanotte del 18 ottobre la parziale riduzione della carreggiata con un minor carico di automobili. "Non sono stati registrati pericoli immediati, però, è stato ritenuto opportuno limitare il traffico" ricorda il giornale. L'ad di Tangenziale, Riccardo Rigacci, dice: "Voglio che gli automobilisti sappiano che la situazione è perfettamente presidiata e che preferiamo essere particolarmente prudenti proprio per garantire serenità".