Ancelotti, spero sia gara della svolta

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Abbiamo preparato la partita per giocare in velocità, non è stata una gara semplice e alla fine portiamo a casa tre punti importanti". Queste le prime parole del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo il successo a Salisburgo. "Questa partita ci mette in vantaggio per la qualificazione - ha proseguito . Col Salisburgo ce la giocheremo in casa con un piccolo vantaggio. Gara della svolta? Se è così lo vedremo con la Spal". "La squadra ha interpretato bene tutte le situazioni in una gara difficile - ha aggiunto Ancelotti a Sky -. sapevano di dover soffrire e la squadra ha fatto ciò che doveva. Insigne? Gli ho detto che non sapevo quanto avrebbe giocato ma che sarebbe stato decisivo... Mertens ha lavorato bene con idee chiare".