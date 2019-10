Whirlpool, protesta operai a Capodichino

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Si è conclusa la protesta dei lavoratori della Whirlpool all'interno dell'aeroporto di Capodichino. Durante la manifestazione, durata un'ora, i lavoratori hanno raccolto la solidarietà dei viaggiatori in attesa degli imbarchi. Distribuiti volantini nella parte dell'area arrivi. Nessun problema sul fronte dell'ordine pubblico. I circa 300 lavoratori erano entrati nell'aeroporto di Capodichino per protestare l'annunciato stop alle attività produttive dall'1 novembre. I lavoratori avevano addosso la consueta maglia bianca con la scritta 'Napoli non molla'. Hanno urlato slogan e chiesto solidarietà ai viaggiatori.