Reddito cittadinanza a 5 contrabbandieri

(ANSA) - SALERNO, 21 OTT - Percepivano il reddito di cittadinanza, che è stato loro sospeso, cinque persone appartenenti alla banda di contrabbandieri di sigarette sgominata stamane dalla Guardia di finanza in alcuni comuni dell'Agro nocerino sarnese. Dodici in totale le ordinanze di custodia eseguite da oltre 50 militari della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della locale Procura: per tutti l'accusa, in concorso, di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. I percettori del reddito di cittadinanza, persone tra i 50 e i 60 anni, avevano dichiarato di essere nullatenenti.