Rifiuti:ancora a fuoco Stir di Casalduni

(ANSA) - BENEVENTO, 20 OTT - Nel corso della notte torna a bruciare lo Stir di Casalduni, nel Sannio. In uno dei capannoni dell'impianto di trattamento dei rifiuti, lo stesso che fu interessato da un incendio nello scorso mese di agosto, sono divampate le fiamme.

Sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco che nel giro di qualche ora hanno domato le fiamme. Sull'accaduto indagano i militari per accertare le cause dell'incendio.