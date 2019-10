Bruciavano rifiuti, arrestati dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Stavano dando fuoco ad un grosso cumulo di rifiuti nel cortile di un' impresa di traslochi ed avevano provocato una colonna di fumo che ha allertato i Carabinieri.

Mario Notturno, di 36 anni, e Luigi Borrelli, 63, già denunciati in passato, residenti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, sono stati sorpresi dai militari a Barra.

I due versavano liquido infiammabile sui rifiuti prima di incendiarli.

I residui della combustione venivano poi stoccati in container metallici, la cui destinazione non è ancora stata accertata dai militari. Sono in corso accertamenti dell'ARPAC sulla natura dei rifiuti bruciati.