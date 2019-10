Enrico Ianniello e Teatri Uniti in Corea

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - L'attore Enrico Ianniello ed i Teatri Uniti di Napoli saranno protagonisti, il 24 e 25 ottobre, alla XIX Settimana della lingua italiana nel mondo organizzata in Corea dall'Istituto Italiano di Cultura di Seoul. Due gli appuntamenti che impegnano gli artisti napoletani nella capitale asiatica. Si comincia giovedì 24 con "Isidoro" il reading che Enrico Ianniello trae dalle pagine del suo primo, pluripremiato, romanzo "La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin" (ed.

Feltrinelli, Premio Campiello-Opera Prima nel 2015), recentemente tradotto e stampato in coreano, che, dal riso alla commozione, ci porta in uno strambo paesino del Sud Italia e nel mondo di un ragazzino molto speciale, nato con una dote unica: fischia come un merlo.

Sempre a Seoul ma alla CGV Myeong-dong cine Library, venerdì 25 il produttore Angelo Curti introdurrà alla visione del film documentario "Il Teatro al lavoro" per la regia di Massimiliano Pacifico con Toni Servillo.