Droga: 112 kg di marijuana in un terreno

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - 112 chili di marijuana, sigillati in buste di cellophane. Confezioni che erano anche interrate in fusti di plastica, coperti da balle di fieno. E' quanto hanno scoperto i carabinieri in un terreno agricolo a Marano di Napoli: arrestati un 46enne di Mugnano ed un 18enne albanese.

I militati della compagnia di Marano hanno anche sequestrato un panetto di 50 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 49210 euro in contante, ritenuto provento illecito. (ANSA).