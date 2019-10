Capri, multati negozi con vetrine spente

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Pugno duro del comune di Capri contro le griffe che chiudono nel cuore della stagione turistica ed oscurano le vetrine delle loro attività con fogli di carta che ledono l'immagine dell'isola. Il caso - cominciato con una griffe in via Le Botteghe che aveva chiuso a fine settembre - oggi è riesploso in via Camerelle, mentre si sta svolgendo il meeting del giovani industriali considerato uno degli appuntamenti della vita turistica dell'isola azzurra e che si svolge da oltre trent'anni a Capri.

Il sindaco ha inviato la pattuglia di polizia municipale che ha provveduto ad effettuare i sopralluoghi e ad elevare sanzioni alle boutique come prevede l'ordinanza. Il primo cittadino di Capri ha preannunciato ulteriori provvedimenti seri per frenare questo fenomeno.