Napoli: si firma convenzione per stadio

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - "Anni fa feci la convenzione con l'allora sindaco Iervolino, pagando per 10 anni per usare lo stadio. Poi, mi fermai ed è iniziato un amichevole braccio di ferro che oggi si chiude". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, prima di entrare nella sede del Comune del capoluogo partenopeo per firmare con il sindaco, Luigi De Magistris, la nuova convenzione quinquennale con possibilità di prorogarla per altri cinque anni, per l'uso dello stadio San Paolo. "Mi ero fermato con la convenzione, perché avevo anticipato dei soldi che non mi venivano dati; ora abbiamo chiuso", ha sottolineato De Laurentiis.