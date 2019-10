Juric, Verona con Napoli devi dare 100%

(ANSA) - VENEZIA, 17 OTT - "Se daremo il 100% potremo fare risultato". Ivan Juric ha le idee chiare, è conscio delle difficoltà della gara con il Napoli e della forza della squadra partenopea: "Loro sono molto forti in attacco, ma noi dietro lavoriamo bene e subiamo pochi gol". L'allenatore del Verona ha sottolineato che "serviranno entusiasmo e gli stimoli giusti, anche se sappiamo che non sarà facile affrontare il Napoli. Loro sono molto forti in attacco, anche se noi stiamo lavorando bene in difesa subendo pochi gol, ma andremo ad affrontarli come fatto con la Juve e come in ogni partita". La classifica del Verona è ottima e l'entusiasmo dei tifosi è dilagante: "Fa piacere che siano felici, puntiamo a far bene ogni domenica.

Formazione? Chi non è andato in Nazionale si è allenato bene, mentre Amrabat, Danzi e Adjapong restano da valutare bene.

Salcedo? Migliora allenamento dopo allenamento, così come Stepinski, ma giocherà chi sta meglio", ha concluso.