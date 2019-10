Corteo contro la chiusura di Whirlpool

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - E' partito da piazza Municipio a Napoli il corteo dei lavoratori Whirlpool promosso dalle organizzazioni sindacali dopo l'annunciata chiusura dello stabilimento di via Argine per il prossimo 1 novembre. Presenti circa 200 operai, con striscioni e bandiere, che scandiscono slogan come "Napoli non molla" e "La gente come noi non molla mai" rivolgendosi anche contro i vertici della multinazionale.

Il corteo raggiungerà palazzo Santa Lucia dove é previsto un incontro tra una delegazione di lavoratori e sindacalisti e la giunta regionale. Fim Fiom e Uilm sollecitano un nuovo intervento da parte del governo campano in questa delicata vertenza.

A un certo punto, contrariamente a quanto previsto il corteo dei lavoratori della Whirlpool ha deviato dal percorso previsto e ha raggiunto l'interno della Galleria Umberto, piena di turisti, scandendo slogan e chiedendo la solidarietà dei presenti.