Doglie in Stazione, Polfer la assiste

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Una donna in stato di gravidanza, colta dalle doglie nella Stazione Centrale di Napoli è stata assistita dagli agenti della Polfer, chiamati in aiuto dal marito. La donna, in attesa di un treno diretto a Caserta, ha cominciato ad avvertire i dolori del parto, ed ha avvertito il marito, che è stato colto dal panico.

Alcuni agenti della Polfer, che avevano notato da lontano la donna accasciata in un angolo della stazione, sono accorsi ed hanno chiamato il 118. Nell' attesa, però, hanno fatto adagiare la donna in posizione comoda e, tenendole la mano, l'hanno assistita negli esercizi di respirazione, tranquillizzandola fino all'arrivo dell' ambulanza del 118.

La giovane donna è stata trasportata all' Ospedale "Loreto Mare", dove è avvenuto il parto. I medici del "Loreto Mare" si sono complimentati con i poliziotti per l' assistenza prestata alla partoriente.