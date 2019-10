Messa in latino, fedeli a Montevergine

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - Oltre 150 fedeli hanno preso parte il 12 Ottobre al Santuario-Abbazia di Montevergine (Avellino) al Pellegrinaggio #Tridentina 2019, organizzato dai Gruppi Stabili del Fedeli (Coetus Fidelium), che a Napoli ed in Campania promuovono la Messa in latino con il rito Tridentino, detto anche di San Pio V.

Nella Cripta del Santuario Mariano Mons. Nicola Bux, assistito da Don Giorgio Lenzi, dell'Istituto del Buon Pastore (diacono) e da Don Giuseppe Laterza, dei Missionari dei Preziosissimo Sangue (suddiacono), ha celebrato la Messa in terzo. Il servizio liturgico è stato diretto dal seminarista dell'Istituto del Buon Pastore Joseph Cuchet. L'accompagnamento musicale è stato affidato all'Ensemble barocco "Musica Perduta" (Renato Criscuolo, Antonio Stefano Sembiante, Vincenzo Bianco, Andrea Belardi). Dopo la Messa, Mons. Bux e Don Giuseppe Laterza hanno risposto alle domande dei fedeli sul significato della liturgia nella chiesa di San Nicola di Bari, a Summonte (Avellino).