Autonomia: De Luca, l'intesa è possibile

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Trovare intese anche con i colleghi del Nord sull' autonomia differenziata. É l'obiettivo dichiarato del governatore campano Vincenzo De Luca. "Ma senza fughe in avanti - precisa a margine della scuola di "Fino a prova contraria" - l'ho spiegato a Zaia e a Fontana, persone per bene e amiche, che se immaginano riforme costituzionali perdiamo solo tempo inutile. Facciamo invece le operazioni di sburocratizzazione che servono per rilanciare l' economia italiana". "Io sono per l'autonomia, - ha spiegato De Luca - nel senso che sono per sburocratizzare quanto più possibile. L'Italia muore nella palude burocratico-amministrativa e giudiziaria. A partire però da alcuni presupposti. Prima una operazione verità, dobbiamo dire esattamente quante sono le risorse che arrivano davvero al Sud e sono del tutto inadeguate rispetto a quelle che arrivano al Centro-nord. Poi dobbiamo difendere con i denti l' unità del sistema scolastico nazionale e del sistema sanitario nazionale".