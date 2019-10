Scoperta fabbrica fuochi pirotecnici

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - Una fabbrica abusiva di fuochi d' artificio è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nelle campagne di Spigno Saturnia (Latina), al confine con la provincia di Caserta. In un fabbricato industriale abbandonato sono stati sequestrati 18 mila fuochi pirotecnici già assemblati per un peso di 450 chili di materiale esplodente, 56 chili di polvere pirica e sostanza chimiche da miscelare. Sei persone, tra le quali quattro immigrati, tutti già denunciati in passato e residenti nel Casertano, sono stati denunciati. Gli agenti del Nucleo Artificieri della Polizia di Roma hanno messo in sicurezza i locali. Sucessivamente è stata eseguita la bonifica con la rimozione del materiale sequestrato. Il blitz è scattato quando i militari hanno fermato un furgone uscito dall' edificio: L' automezzo aveva appena caricato centinaia di potenti petardi del tipo "Cobra", un prodotto professionale che per la sua pericolosità può essere acquistato solo da soggetti che hanno adeguata capacità tecnica e per spettacoli pirotecnici.