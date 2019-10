Wertmuller,Hollywood prepara festa Oscar

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Hollywood in festa per l'Oscar a Lina Wertmuller che il 27 ottobre riceverà la statuetta per la carriera (Governors Award) e il giorno seguente festeggerà la sua Stella sulla Walk of fame. Come svelato da 'The Hollywood Reporter' il programma di iniziative organizzato nell'ambito di "Los Angeles Italia Festival" dall'Istituto Capri nel Mondo tra l'altro, la proiezione speciale de I Basilischi, al TCL Chinese Theatre, film esordio della regista italiana (sabato 26 ottobre). ''Grandi personalità di Hollywood renderanno omaggio a Lina nel corso di una cena di gala, padrino della cerimonia della Stella sarà lo sceneggiatore premio Oscar Steven Zaillian", svela Pascal Vicedomini, segretario generale dell'Istituto Capri nel Mondo. Wertmuller riceverà l'Oscar il 27 ottobre, nell'undicesima Edizione dei Governors Awards, quindi il 28 ottobre sarà onorata con la Stella sulla Walk of Fame ed avrà accanto Vicedomini e Zaillian, premio Oscar per Schindler's List e ora autore di The Irishman di Martin Scorsese.