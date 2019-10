Stefano De Martino compie 30 anni

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Stefano De Martino spegnerà oggi, giovedì 3 ottobre, 30 candeline, con tutta la sua famiglia al completo a Napoli. Il ballerino, showman e conduttore marito di Belen Rodriguez, lanciato dalla trasmissione Amici, di Maria De Filippi, è attualmente impegnato alla conduzione di "Stasera tutto è possibile" in onda ogni lunedì alle 21.20 su Rai2.

Nato a Torre Annunziata (Na) nel 1989, ha cominciato all'età di 10 anni a muovere i primi passi nel mondo della danza, contagiato dalla passione trasmessagli dal padre. Dopo anni di consensi e premi in concorsi, nel 2007 Stefano vince una borsa di studio presso il "Broadway Dance Center" di New York, dove si avvicina alla danza moderna e contemporanea e dove incontra la coreografa Macia Del Prete con la quale lavora nella "Oltre Dance Company". Nel 2009 il debutto ad "Amici" dove vince un contratto con la "Complexions Contemporary Ballet", partecipando a un tour che tocca Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Nel 2010 ritorna al programma di Maria De Filippi.