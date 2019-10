Ufficiali medici Cri,convegno a Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 2 OTT - Il XXI Convegno Nazionale degli Ufficiali Medici e del personale sanitario della Croce Rossa Italiana, un appuntamento annuale che ormai è entrato nella tradizione del Corpo, è ospitato quest'anno presso l'Accademia dell'Aeronautica a Pozzuoli. Un evento che come ha sottolineato il generale Lupini è entrato nella tradizione del Corpo.

L'edizione 2019 che si svolgerà dal domani a domenica, prevede momenti di condivisione e interazione con tavole rotonde e dibattiti su argomenti di grande attualità discussi da relatori di spessore provenienti sia dall'Associazione sia da realtà accademiche, militari, ospedaliere. Tra i temi che verranno affrontati, le emergenze mediche e chirurgiche sul campo, la medicina legale dei disastri di massa, l'identificazione delle vittime e la gestione organizzativa, fino ad arrivare alla tutela del personale sanitario in teatro operativo. Oltre alla parte in aula è prevista anche l'attività pratica attraverso un'esercitazione interattiva sul campo.