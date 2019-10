Maltempo: Campania, allerta della 20

(ANSA) - NAPOLI, 2 OTT - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, a partire dalle ore 20 di stasera e fino alla stessa ora di domani. Sull'intero territorio regionale, eccezion fatta per le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio), si prevedono "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense". Sono previste anche possibili raffiche di vento nei temporali.

Tra i fenomeni possibili anche fulminazioni, grandinate e caduta di rami o alberi, danni alle coperture.

In particolare sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), tra i principali scenari di evento ed effetti al suolo si segnalano anche "possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate".