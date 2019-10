Armatori a Napoli discutono dello 'choc dei cambiamenti'

(ANSA) - Napoli, 1 ott - "The Shock of the New" è il titolo della decima edizione della conferenza internazionale "Shipping and the Law", che porterà al Maschio Angioino di Napoli il gotha degli armatori internazionali il 9 e 10 ottobre. L'appuntamento, organizzato dallo Studio Legale Lauro, punta quest'anno su "le sfide -spiega Francesco Saverio Lauro, che i grandi e incalzanti cambiamenti politici, economici, tecnologici e normativi porranno non solo al mondo dell'industria marittima, ma anche all'intera economia ed al commercio internazionale nel prossimo decennio, sino al 2030 ed oltre".

A Napoli arriveranno i vertici internazionali delle associazioni armatoriali: il presidente Esben Poulsson e il vicepresidente Emanuele Grimaldi, della International Chamber of Shipping (ICS); il presidentelect della European Community ShipownersAssociations (ECSA) ed esponente del gruppo Stena Claes Berglund e i pastpresident John Lyras e Thomas Rehder; il presidente di ConfitarmaMario Mattioli e quello del Gruppo Giovani Armatori Giacomo Gavarone.

Particolarmente interessanti saranno le relazioni di scenario a cura del vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, già Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini, che nella mattina di apertura di mercoledì 9 si intratterrà sugli equilibri internazionali geopolitici "evoluzione o rivoluzione?"; nel pomeriggio della stessa giornata si aprirà un dibattito sugli interventi di alcuni relatori, tra cui: il politologo Roberto D'Alimonte, che parlerà delle sfide che attendono nei prossimi anni le democrazie liberali;il capo del think tank dell'ex Ministro del Petrolio dell'Arabia Saudita Sheik Yamani, Leo Drollas; ilfuturologo Hamish McRae, che presenterà la relazione "The world economy in 2030". (ANSA).