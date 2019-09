De Magistris,qui Illuminismo e umanesimo

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - "In questi anni di buio politico nazionale, Napoli è andata controcorrente. In una comunità con più sofferenze che altrove. Il pensiero dominante è stato consumismo universale senza regole e privatizzazioni selvagge, noi abbiamo puntato sui beni comuni, a cominciare dall'acqua.

Altrove si praticano egoismi e concentrazioni delle ricchezze, Napoli ha scelto la costruzione di un nuovo umanesimo dal basso e la produzione di un'economia circolare. Altri vivono con finanza speculativa ed accumulazione del denaro, noi abbiamo messo al centro le persone e la democrazia partecipativa". Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

"Mi piace pensare che a Napoli - sostiene - si stia vivendo una fase di Illuminismo ed umanesimo. Un fermento vitale e culturale per una città cosmopolita. Il mio impegno è senza sosta per realizzare servizi e decoro urbano all'altezza delle bellezza ritrovata. Servono fatti ed agire comune. I risultati si vedranno presto. Pazienza e tenacia, mai mollare".