A Matera inaugurato lo "Spazio Campania"

(ANSA) - MATERA, 30 SET - "Basilicata e Campania insieme per una grande piattaforma turistica per il Sud": lo ha detto oggi a Matera l'assessore regionale della Campania al turismo, Corrado Matera, nel corso dell'inaugurazione dello "Spazio Campania" allestito nei locali del Palazzo della Provincia che si pone l'obiettivo di promuovere attività culturali e turistiche tra le due regioni.

"Matera con l'anno da capitale europea della cultura 2019 e Napoli con le Universiadi - ha detto Matera - hanno dimostrato che un altro Sud è possibile valorizzando risorse importanti, con l'obiettivo di far conoscere e consolidare un'offerta che intende includere territori più vasti". Lo "Spazio Campania" di Matera Sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 19 almeno fino a gennaio 2020.