Martone, giovani linfa vitale cinema

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - "Questi per Napoli sono anni fertili, importanti, in cui è evidente che sta succedendo qualcosa. Lo sforzo di tutti deve proseguire in questa direzione e i giovani ne sono linfa vitale". Lo ha detto il regista Mario Martone, a margine della cerimonia con cui il sindaco, Luigi de Magistris, ha conferito riconoscimenti a Martone e al cast del film 'Il sindaco del Rione Sanità', premiato alla Biennale di Venezia con il Leoncino d'oro e in sala come film evento il 30 settembre, 1 e 2 ottobre da Nexo.

Nella pellicola il boss settantenne che fu interpretato da Eduardo è invece il giovane Francesco Di Leva. Una scelta che, ha detto il regista, "ci porta nella contemporaneità e che ci ha consentito di trovare un nuovo sound, di rileggere in chiave contemporanea il testo di Eduardo, maestro che non avevo mai messo in scena prima perché è difficile scindere il testo di Eduardo dal modo in cui lui recitava e in cui faceva recitare i suoi testi".