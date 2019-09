Ritiro nave Trieste, tensione C. Stabia

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Tensione tra i lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia dopo la decisione dell'azienda di trasferire in anticipo la lavorazione della nave "Trieste" da Castellammare di Stabia a Muggiano (La Spezia). Ieri mattina gli operai hanno scioperato per un'ora dalle 11 alle 12. Dopo che i vertici di Fincantieri hanno confermato alla RSU il ritiro della "Trieste" a gennaio è stata indetta un'assiemblea di un'ora per domani, mentre sabato e domenica il lavoro sarà bloccato durante gli straordinari.

Secondo i sindacati il ritiro della nave Trieste con sei mesi di anticipo dal cantiere di Castellammare provocherà un calo di ore di lavorazione che si tradurrà in disoccupazione per alcune centinaia di lavoratori dell' indotto. Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, in una lettera al presidente del Consiglio Conte, al ministro del lavoro ed a Fincantieri ha chiesto un tavolo permanente sul cantiere stabiese.