Maltempo: albero su linea, disagi per utenti Circumvesuviana

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 23 SET - Il maltempo che ha colpito la Campania nelle ultime ore, sta creando forti disagi anche ai tanti pendolari che si servono dei treni della Circumvesuviana. Come comunica l'Eav, l'Ente Autonomo Volturno che gestisce le linee che collegano Napoli a diverse città della provincia, "causa problemi tecnici la tratta Scisciano-Nola è momentaneamente sospesa, per cui i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Scisciano, mentre quelli in partenza da Baiano terminano la corsa a Nola". In particolare, da ciò che si apprende, un albero è caduto sulla linea elettrica danneggiandola. Da quanto comunica Eav anche "la tratta Cercola-Sant'Anastasia è momentaneamente sospesa, i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Cercola, mentre quelli in partenza da Sarno per Cercola terminano la corsa a Sant'Anastasia". Infine "le stazioni di Vesuvio De Meis (linea San Giorgio-Centro Direzionale) e San Giorgio Cavalli di Bronzo sono momentaneamente interdette al servizio viaggiatori" per allagamenti.(ANSA).