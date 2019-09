Capri Hollywood, dedica a Pontecorvo

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Sarà dedicata a Gillo Pontecorvo nell'anno del centenario della nascita, la 24esima edizione di Capri, Hollywood - The International Film Festival, festival di cui il grande regista fu padrino e ispiratore sin dagli esordi, nel 1995, insieme a Lina Wertmueller . Aprirà l'omaggio la proiezione speciale al Cinema Paradiso di Anacapri di 'Queimada' con Marlon Brando, capolavoro che compie 50 anni, con musica di Morricone. "Una dedica affettuosa e doverosa a un maestro di grande umanità e impegno - annuncia Pascal Vicedomini fondatore e produttore della manifestazione - Gillo Pontecorvo fu tra i primi a credere nel lavoro internazionale dell'Istituto Capri nel Mondo e cosi come Lina Wertmueller ci è sempre stato vicino aiutandoci a crescere". Al cinema di Pontecorvo, Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia nel 1966 per La battaglia di Algeri, due David di Donatello sarà dedicata una retrospettiva nel corso del festival.