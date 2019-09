De Laurentiis,non adagiarci su Liverpool

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - ''Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi''. Con un messaggio su twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sprona così gli azzurri alla vigilia dell'impegno di campionato. ''Per vincere contro il Lecce - scrive De Laurentiis - bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica''.