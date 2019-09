Mattarella a Napoli,applausi in Stazione

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto alla Stazione centrale di Napoli a bordo di un Frecciarossa. Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto dall'applauso di viaggiatori presenti in stazione, ricambiati con il saluto di Mattarella. Il Presidente della Repubblica si dirigerà ora a Villa Rosebery, la residenza presidenziale, dove è in programma un programma con il presidente tedesco, Frank Walter Steinmeier, giunto in città per una serie di incontri.