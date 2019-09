Governo: De Luca, esecutivo mistico

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - "Ho incontrato Prodi a Cernobbio e gli ho detto che questo è un governo mistico, ricco di miracolati. L'idea che ci siano persone che dalla sera alla mattina vengano paracadutate nei ministeri a fare i ministri non può reggere in un Paese normale". Così Vincenzo De Luca, governatore Regione Campania, nel corso dell'appuntamento settimanale su Lira Tv.

"Speriamo - ha aggiunto - che i nuovi ministri abbiano l'intelligenza di aprirsi ai territori. Comprendendo che non sono vincitori di concorso, ma frutto di logiche correntizie".