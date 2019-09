Presidente Steinmeier domani a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier farà tappa domani a Napoli dopo essere stato oggi a colloquio al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. Steinmeier, secondo quanto si apprende, giungerà nel capoluogo partenopeo in mattinata. Dopo il pranzo a Villa Rosebery, ospite del presidente della Repubblica Mattarella, nel pomeriggio visiterà alcuni luoghi della città in compagnia del sindaco, Luigi de Magistris.

Il capo di Stato tedesco, in particolare, sarà nel centro antico al Complesso Monumentale di Santa Chiara, quindi assisterà nella Basilica di Santa Maria della Sanità ad una prova dei giovani dell'orchestra Sanitansamble prima di fare ritorno a Berlino.