Piante marijuana in casa, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - Coltivava marijuana nella sua abitazione un 31 enne arrestato dai Carabinieri a Procida Andreafrancesco Pigna Coppola, già denunciato in passato, aveva in casa 4 piante, di 145 centimetri, 128 semi di marijuana ed altrettanti di canapa, ed un grammo di hashish.

Per la coltivazione indoor, l' uomo utilizzava una lampada alogena.

Il 31enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.