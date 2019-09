Sal Da Vinci, la mia Fabbrica dei Sogni

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - E' al lavoro su 'La Fabbrica dei sogni', si definisce "un operaio" del mestiere, che è quello di cantare i sentimenti, e questa volta Sal Da Vinci alla sua città vuole regalare un grande musical "come quelli americani". E dal teatro la sua musica invaderà anche le strade. "Siamo già in fase di preparazione, si tratta di una produzione davvero importante che debutterà all'Augusteo a dicembre: vogliamo sia lo spettacolo per le feste di Natale e faremo un mese di repliche. Ci sarà anche una novità: prima che si alzi il sipario La nostra Fabbrica dei sogni sarà per le strade, con gli attori già in costumi di scena, sarà un ulteriore modo per coinvolgere il pubblico. E come ormai di tradizione saremo in cartellone anche a Capodanno", racconta Sal da Vinci, reduce da una estate di piazze piene e concerti sold out e alla vigilia della sua 'prima volta' al Columbus Day. Scritto da Sal Da Vinci con Ciro Villano, protagonista femminile sarò Fatima Trotta.