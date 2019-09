Snai: Champions, Liverpool e Atletico ok

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Napoli e Juventus in salita, Inter sul velluto e Atalanta con i favori del pronostico a Zagabria.

Sono queste le indicazioni degli analisti Snai alla vigilia dei match di Champions, domani e mercoledì. Gli azzurri esordiranno contro il Liverpool che parte favorito, nonostante domani si giochi nel San Paolo: il '2' si gioca 2,35, il pareggio a 3,55 e il successo del Napoli vale 3,00. Va meglio all'Atalanta in trasferta a Zagabria contro la Dinamo: la vittoria dell'undici di Gasperini è data a 2,15, contro la vittoria dei croati a 3,60 e il 3,40 del pareggio. È favorita anche l'altra italiana nerazzurra impegnata in Europa, l'Inter: la squadra di Conte vola a bassissima quota nella sfida di domani a San Siro, contro lo Slavia Praga. Il segno '1' vale 1,40, il pareggio è a 4,75 e colpo dei cechi a 8,00. Ben più arduo il compito della Juventus, nella trasferta di Madrid contro l'Atletico: il successo biancorosso vale 2,45, a 3,10 il pareggio, a 3,25 la vittoria di Sarri.