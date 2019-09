Incidente sulla SS 145, quattro feriti

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - Quattro persone sono rimaste ferita - almeno una in modo grave - in un incidente avvenuto poco prima delle 10.30 sulla SS145 Sorrentina, nella Galleria di Varano, a Castellammare di Stabia. Secondo una prima ricostruzione, nell' incidente sono rimasti coinvolti un ciclomotore, una moto e tre auto. Un giovane, alla guida del ciclomotore, è stato sbalzato sull' asfalto. Insieme ad altri tre feriti è stato trasportato all' Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e poi al "Cardarelli" di Napoli, dove è stato operato. Ha riportato fratture al bacino ed in altre parti del corpo. Le sue condizioni sono gravi. Ricoverata al "San Leonardo" anche una ragazza che ha riportato fratture e contusioni multiple, ma le sue condizioni sono meno gravi. Nell' impatto è andata distrutta un' auto, i cui pezzi si sono sparsi nella Galleria di Varano.

Per estrarre i corpi dalle lamiere, prima dell' arrivo dei soccorsi si sono adoperati alcuni volontari. La Galleria di Varano è stata chiusa al traffico per circa tre ore.