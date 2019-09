San Paolo: De Luca, Ancelotti improvvido

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - "Non sporchiamo il miracolo che abbiamo fatto con i lavori al San Paolo con la dichiarazione, come direbbe Fanfani, improvvida di Ancelotti, ora è tutto pronto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della visita agli spogliatoi dello stadio San Paolo insieme al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il governatore ha criticato l'attacco del tecnico azzurro per i ritardi nei lavori. De Laurentiis lo ha invece difeso: "io lo appoggio", ha replicato. "E allora ha sbagliato anche la società", ha controreplicato De Luca.