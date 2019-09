Concorso Campania, al via dopo tensioni

(ANSA) - NAPOLI, 2 SET - Ha avuto inizio nei padiglioni della mostra d'Oltremare a Napoli la prima delle prove preselettive per il corso-concorso della Regione Campania per 2.175 posti di lavoro nella pubblica amministrazione in circa 170 Comuni della regione. I candidati iscritti sono in tutto 303.965, di cui i primi diecimila circa si sono presentati oggi ai cancelli della fiera partenopea. Dalle 8 i candidati hanno formato lunghe file all'esterno dei cinque padiglioni della Mostra, tutti occupati per il concorso. La prova però ha avuto inizio solo alle 12.32, a quanto si apprende per un problema legato alla disponibilità di fotocopie dei test da sottoporre ai candidati. Una lunga attesa che ha scatenato proteste e tensioni: alcuni dei presenti sono andati via. Per calmare gli animi sono intervenute anche le forze dell'ordine.