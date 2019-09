Sanità: aggressione al Loreto Mare

(ANSA) - NAPOLI, 1 SET - "Solidarietà a quanti subiscono violenza nell'adempimento del proprio dovere". E' quanto scrive, in una nota, il direttore Generale dell'ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva in merito ad una aggressione verificatasi stamattina al presidio ospedaliero Loreto Mare.

Un cittadino ubriaco, portato in ospedale dal servizio di emergenza 118, avrebbe sferrato un pugno ad una guardia giurata e quando si pensava di averlo calmato ha aggredito anche una secondo vigilantes colpendolo con calci e pugni. "Voglio esprimere a mio nome e a nome di tutta l'Azienda solidarietà ai vigilantes aggrediti - conclude Verdoliva - Si tratta ancora una volta di vicende che non vorremmo dover commentare, atti di violenza che nessuno, tanto meno nell'esercizio del proprio dovere, dovrebbe subire".