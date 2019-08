Paese delle storie, concorso nel Cilento

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Stanno per chiudersi i termini del concorso letterario di Story Riders, la manifestazione che trasforma il Cilento, nel paese delle storie e dei 'cunti e raccunti'. Appuntamento dal 4 al 6 ottobre a Torchiara nel salernitano con incontri letterari, laboratori di scrittura, proiezioni cinematografiche e la premiazione dei racconti inviati al Concorso Common People. Quest'anno anteprima della rassegna venerdì 30 agosto, con don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano, impegnata da tempo sul tema dei giovani e il lavoro anche nel Sud. Parte infatti un nuovo progetto ideato da Angela Riccio, ex responsabile delle relazioni esterne di Fiera Milano, ed Elio Rumma, regista, 'Percorsi di Arte Contemporanea' una serie di installazioni permanenti nei comuni interni del Cilento, realizzate con materiali poveri da diversi artisti. “Un modo per invogliare i turisti che scelgono questa zona per il mare a visitare anche il meraviglioso entroterra Cilentano", ha detto Riccio. (ANSA).