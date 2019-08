Bomba carta su balcone, 57enne illeso

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Una bomba carta è stata lanciata la notte scorsa sul balcone di un appartamento situato al primo piano di un edificio in Via Settetermini a Torre Annunziata (Napoli) all'interno del Parco Penniniello. Secondo quanto si apprende dai carabinieri il proprietario, un 57enne già noto alle forze dell'ordine e ora invalido, è rimasto illeso. Uan porta finestra è stata danneggiata. Sono in corso indagini dei militari.(ANSA).