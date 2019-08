Serie B: parte "L'inviato Aic sul campo"

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Prenderà il via domani, con l'anticipo della prima giornata di Serie B, il progetto "L'inviato Aic sul campo", ideato dall'Associazione italiana calciatori in collaborazione con la Lega B e che prevede il coinvolgimento diretto di ex giocatori con la loro presenza allo stadio per le partite di campionato. "Il progetto - spiega l'Aic - nasce dalla disponibilità della Lega B di allargare le proprie attività agli ex calciatori e ha un valore anche più ampio: quello di far tornare gli "ex" sul campo e far raccontare loro storie ed esperienze che hanno vissuto durante la carriera". Domani, l'anticipo Pisa-Benevento vedrà la partecipazione dell'ex calciatore Claudio Desolati, ma sono oltre trenta gli ex prof che hanno dato la loro disponibilità a questo nuovo progetto in tutti gli stadi d'Italia.