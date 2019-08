'Procida Sud Festival' 11 e 12 Settembre

(ANSA) - NAPOLI, 16 AGO - Si svolgerà l' 11 ed il 12 Settembre a Procida, in piazza Marina Grande, la prima edizione di "Procida Sud Festival", organizzata dall' associazione culturale "Rareca Antica", presieduta da Antonio Visaggio, per la valorizzazione della Storia, della cultura e dei prodotti del Sud Italia.

Nell' ambito della manifestazione il 12 Settembre sarà presentato il "Progetto CompraSud" per la promozione delle piccole e medie imprese meridionali.

La "Fondazione il Giglio" presenterà il libro di Lucio Militano "La Marina Mercantile delle Due Sicilie". Un omaggio alla grande tradizione marinara di Procida. Sarà presente l' autore.